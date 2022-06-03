Суд обязал вынужденных переселенцев выселиться из барака в Назрани

03 июня 2022, 13:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Магасский райсуд удовлетворил требование мэрии Назрани выселить из барака восемь семей вынужденных переселенцев. Их адвокат указала, что выселение в том числе инвалидов, у которых нет жилья, противоречит Жилищному кодексу, сообщили сегодня правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", еще 13 апреля 2019 года вынужденные переселенцы из Пригородного района Северной Осетии, проживающие в трех бараках в Назрани, получили от чиновников мэрии требования выселиться. Под угрозой остаться без крыши над головой тогда оказались 15 семей. Жильцы бараков рассказали, что им некуда идти, так как альтернативное жилье им не предоставлено, а купить его на деньги, которые выделяются для беженцев, невозможно. Места компактного проживания вынужденных переселенцев в Ингушетии юридически упразднили, но фактически они есть, рассказала тогда юрист Правозащитного центра "Мемориал"* Хадиджа Гадаборшева.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Суд в Ингушетии постановил выселить восемь семей из барака без предоставления им альтернативного жилья, сообщила сегодня в своем Telegram-канале команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

Магасский районный суд вынес 1 июня постановление о выселение восьми семей, проживающих в бараке, расположенном в городе Назрань на улице Фабричная, 37. Судья согласился с доводами чиновников, что дальнейшее проживание в бараках небезопасно. Адвокат Хадиджа Годоборщева обратила внимание суда, что в бараке проживают в основном инвалиды 1 и 2 группы, что выселение инвалидов, в которых нет жилья, является нарушением статьи 103 жилищного кодекса России, сообщили правозащитники.

Представитель администрации Назрани ответил, что люди, проживающие в бараках, не имеют городской прописки, поэтому власти города не могут ставить их на учёт как нуждающихся и помочь им с получением жилья. Судья принял эти доводы и добавил, что у суда есть документы от министерства по национальной политике Ингушетии, согласно которым ранее жильцы этого барака получили господдержку на покупку жилья.

Прокурор также поддержал требование администрации о выселении людей, дав устное заключение об аварийном состоянии бараков. Дело о выселении ещё двух бараков расположенных по улице Фабричная, №31 и №35 будут рассмотрены позже. Даты заседаний в суде пока не определены, отметили правозащитники.

Напомним, 5 апреля апелляционная инстанция в Москве оставила в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Организация начала процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* заявили, что продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы. 18 мая "Мемориал"* оказался исключенным из Единого госреестра юрлиц до окончания ликвидации, что создало организации сложности с погашением долгов. 2 июня Мосгорсуд отказался приостановить ликвидацию "Мемориала"*

Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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