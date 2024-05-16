Не менее трех человек задержано на акции протеста в Ереване

16 мая 2024, 11:05

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Силовики задержали трех человек за неподчинение полиции на акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, которая сегодня проходит около здания правительства в Ереване, сообщило МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Ереване около здания правительства противники делимитации армяно-азербайджанской границы возобновили акцию протеста.

На месте проведения акции протеста около здания правительства в Ереване силовиками задержаны три человека, им вменяется неподчинение требованиям полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Власти должны остановить процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил депутат от оппозиционной фракции "Айастан", один из лидеров движения "Тавуш во имя родины" Гарник Даниелян.

"Делимитация проходит не по международным стандартам. Азербайджан представил свои требования, и Пашинян их выполняет. Это не имеет ничего общего с делимитацией границы. Это односторонняя уступка, противоречащая закону и Конституции Армении и международным нормам", – сказал в прямом эфире движения "Тавуш во имя родины" Даниелян, слова которого привел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты указали, что участники акции протеста были задержаны с применением силы. Они потребовали от полиции разъяснить причины ее применения, на что получили ответ, что эта информация им будет предоставлена позже, сообщил сегодня Aysor.am.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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