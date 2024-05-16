Акция протеста против делимитации границы возобновилась в Ереване

16 мая 2024, 10:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противники делимитации армяно-азербайджанской границы собрались в Ереване около здания правительства, на место стянуты значительные силы полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 мая на акциях протеста в Ереване были задержаны не менее 12 человек. Полиция перекрыла все улицы, ведущие к площади Свободы. Сторонникам движения "Тавуш во имя родины" не удалось пройти к зданию оперного театра, где проходил Международный форум Европейского банка реконструкции и развития.

В 11 часов по местному времени [10.00 мск] в правительстве Армении началось заседание по процессу делимитации армяно-азербайджанской границы. Незадолго до заседения правительства около его здания собрались активисты. Они возобновили акцию протеста против делимитации границы, передал сегодня News.am.

К зданию правительства также стягиваются силовики, на месте присутствуют значительные силы подразделения "черные береты" и полицейские, отметил сегодня Aysor.am.

Напомним, с 10 мая требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна активисты проводят акции неповиновения, они проходят в том числе в Ереване. Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке Пашиняна, отметили 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.