Минтруда Ингушетии отреагировало на сведения об издевательствах над пациентами интерната

10 августа 2022, 10:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководитель и сотрудники психоневрологического дома-интерната в Пседахе будут уволены, если проверка подтвердит информацию о том, что пациентов приковывали к стене и не обеспечивали им должный уход, заявило Минтруда Ингушетии. Наказание виновных должно быть более суровым, предположили пользователи соцсети.

Министерство труда, занятости и соцразвития Ингушетии организовало проверку информации об издевательствах над пациентами Пседахского психоневрологического дома-интерната, сообщила пресс-служба министерства.

"Минтруд Ингушетии организовал проверку в отношении руководства Пседахского психоневрологического дома-интерната по факту нарушения прав и интересов граждан, находящихся на попечении ведомства. К руководителю Минтруда Ингушетии Хаджибекиру Муталиеву поступила информация о том, что в данном учреждении имеется ряд нарушений", - цитирует в ночь на 10 августа сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором показаны пациенты дома-интерната, прикованные к стене. Также сообщалось, что им не оказывался должный уход, информирует агентство, не уточняя, когда и где была эта публикация.

"Сразу после этого я направил заявление в адрес Малгобекской городской прокуратуры о проведении проверки соблюдения в указанном учреждении санитарно-эпидемиологического режима и оказания соответствующей медицинской, психологической и социальной помощи", - приводит слова Хаджибекира Муталиева ингушское издание "Сердало".

Министр отметил, что во время пандемии ГБУ "Пседахский психоневрологический дом-интернат" находилось в режиме обсервации, и министерство не могло проводить там выездные проверки. "По результатам прокурорской проверки правительством региона будут приняты меры по увольнению руководителя ведомства и сотрудников, виновных в произошедшем", - цитирует Муталиева издание.

Сообщение о реакции министерства размещено в Instagram*-паблике "Новости Ингушетии", насчитывающем 207 тысяч подписчиков. Видео издевательств над пациентами в нем не опубликовано.

К 10.20 мск под сообщением размещено 32 комментария. Авторы некоторых комментариев, опубликованных на русском языке, призвали сурово наказать виновных. "Посадить в тюрьму всех", - написал, в частности, abu_hamza_orsthoyskiy. "Получается, можно натворить дел против беззащитных, а отделаешься увольнением?" – удивился oxidon.

"Как можно над больными издеваться!" – возмутился kenz.o1990. "Почему обратились в Минтруда, а не в другие надзорные органы?" – задался вопросом my_sag_9677.

Государственное бюджетное учреждение "Пседахский психоневрологический дом-интернат" находится в селе Пседах Малгобекского района и рассчитан на 70 постояльцев, в интернате проживают 60 человек. Распорядок в доме-интернате установлен в соответствии с утвержденными правилами Министерства труда, занятости и соцразвития Ингушетии, информирует сайт интерната.

По состоянию на 10.20 мск на сайте интерната нет реакции на информацию Минтруда республики. Региональная прокуратура к этому времени также не сообщила на своем сайте о начале проверки в интернате.

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