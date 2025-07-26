Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

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Николай Бамбышев и Александр Шовунов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 153 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 151 бойца из Калмыкии.

Два бойца, уроженца Сарпинского района, убиты в военной операции на Украине, сообщила районная администрация, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Рядовой Николай Бамбышев родился 10 июля 1975 года в селе Уманцево Сарпинского района. Был ветераном боевых действий. В ноябре 2022 года он был призван на военную службу по частичной мобилизации. Пропал без вести в марте 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Рядовой Александр Шовунов родился 6 апреля 1978 года . Являлся ветераном боевых действий, после начала СВО заключил контракт. Убит в октябре 2023 года, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 153 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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