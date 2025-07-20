Военврач из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Баканов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 151 боец из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля власти и силовики назвали имена как минимум 150 убитых в военной операции на Украине бойцов из Калмыкии.

Старший лейтенант медицинской службы Олег Баканов посмертно награжден орденом Мужества. В 2023 году он был направлен в зону боевых действий в Донецкую Народную Республику. Убит 10 декабря 2024 года, сообщила администрация Ики-Бурульского района 18 июля.

После окончания школы в 2016 году поступил в Ростовский медицинский институт на военный факультет и окончил его в звании лейтенанта медицинской службы. Ему было 25 лет, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Ики-Бурульская школа имени Пюрбеева.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 151 боец из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.