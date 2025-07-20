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Кавказский узел

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20:53, 20 июля 2025

Военврач из Калмыкии убит в зоне СВО

Олег Баканов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Ики-Бурульского района от 18.07.25, https://t.me/ikiburul65/10991

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Баканов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 151 боец из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля власти и силовики назвали имена как минимум 150 убитых в военной операции на Украине бойцов из Калмыкии.

Старший лейтенант медицинской службы Олег Баканов посмертно награжден орденом Мужества.  В 2023 году он был направлен в зону боевых действий в Донецкую Народную Республику. Убит 10 декабря 2024 года, сообщила администрация Ики-Бурульского района 18 июля.

После окончания школы в 2016 году поступил в Ростовский медицинский институт на военный факультет и окончил его в звании лейтенанта медицинской службы. Ему было 25 лет, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Ики-Бурульская школа имени Пюрбеева.

Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53 19.07.2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 151 боец из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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