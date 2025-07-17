Боец из Калмыкии убит в военной операции

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Мерген Манхадыков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 150 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 149 бойцов из Калмыкии.

Мерген Манхадыков убит в боевых действиях, сообщила администрация Целинного района, отчитываясь о передаче его матери ордена Мужества. Мерген Манхадыков родился 15 ноября 2001 года в Элисте. Учился в Троицкой средней школе. В 2021 году окончил Элистинский политехнический колледж и сразу подписал контракт с министерством обороны. По распределению попал в город Камышин Волгоградской области. Службу проходил в должности сапера. В зоне специальной военной операции Мерген Манхадыков находится с первых дней. В июле 2022 года прошёл переобучение и получил специальность наводчика-оператора танка Т-90. Затем служил в танковой роте. Убит 14 июня 2024 года, выполняя боевую задачу у города Марьинка, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 15 июля.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000 Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 150 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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