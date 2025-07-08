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01:29, 8 июля 2025

Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чингис Пюрвенов из Ики-Бурульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 149 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 148 бойцов из Калмыкии.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Калмыкии назвала администрация Ики-Бурульского района в отчете о вручении посмертной награды его матери. 

Чингис Пюрвенов был призван на службу по мобилизации 27 сентября 2022 года, был убит 5 сентября 2023 года. На момент смерти Пюрвенову исполнилось 40 лет. Был посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, как минимум 149 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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