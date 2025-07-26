Чиновник Минсельхоза арестован в Ростове-на-Дону

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Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения начальнику отдела областного Минсельхоза, подозреваемому в получении взятки за оформление субсидий аграриям.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля обыски прошли в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по делу начальника отдела развития отраслей растениеводства. Чиновник был задержан по подозрению в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ).

По версии УФСБ, чиновник требовал от аграриев, претендовавших на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, передавать ему 5% от общей суммы субсидии.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения начальнику отдела областного Минсельхоза, сообщил сотрудник пресс-службы регионального УФСБ.

"Суд избрал меру пресечения - заключение под стражу на 2 месяца", - приводит его слова "Интерфакс".

Представитель министерства региональной политики и массовых коммуникаций подтвердил факт задержания чиновника, пишет агентство.

Напомним, 17 февраля замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.