В Ростовской области задержаны два чиновника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали главу Миллеровского района, Олега Коваленко, которого подозревают в превышении полномочий. В рамках другого дела задержан глава одного из отделов Минсельхоза, которого подозревают во взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд продлил до 20 августа арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий.

Полицейские задержали главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко за превышение полномочий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии следствия, в сентябре 2022-го он поручил обязать директоров школ заключить без концессионных процедур договоры эксплуатации газовых котельных с компанией «Донтеплоэнерго». В результате муниципальное имущество на отопительные сезоны 2022–2023 и 2024–2025 годов было передано коммерческой организации бесплатно. Ущерб бюджету района за 2022 и 2023 годы следствие оценивает в 25 млн руб.

При этом, хотя антимонопольная служба и арбитражные суды признали торги недействительными, объекты теплоснабжения до сих пор остаются в пользовании компании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий).

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона подтвердили факт задержания чиновника.

По информации «РБК Компании», компания «Донтеплоэнерго» была зарегистрирована 5 августа 2019 года в городе Миллерово Ростовской области. Занимается производством пара и горячей воды и электроэнергии. Генеральный директор и учредитель — Вячеслав Мажара.

Чиновник Минсельхоза задержан по делу о взятке

Сегодня обыски прошли в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. По информации ТАСС, начальника отдела развития отраслей растениеводства подозревают в получении взятки при оформлении субсидий на затраты аграриям.

"Установлено, что государственный служащий выдвигал к сельскохозяйственным товаропроизводителям, претендовавшим на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, требование о передаче ему 5% от общей суммы субсидии за оказание содействия в предоставлении мер государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства", - говорится в сообщении пресс-службі УФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что чиновник задержан. Уголовное дело квалифицировано по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Отметим, что теерь уже бывший замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан 17 февраля по уголовному делу о превышении полномочий. В июне суд выпустил его из-под домашнего ареста.