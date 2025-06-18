Суд выпустил бывшего замгубернатора Ростовской области из-под домашнего ареста
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Константину Рачаловскому запрещено общаться со свидетелями и другими участниками судопроизводства.
Как писал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан 17 февраля по уголовному делу о превышении полномочий 21 февраля суд отправил его под домашний арест.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Константина Рачаловского от должности. Согласно указу, Рачаловский уволен с 27 мая.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения Константину Рачаловскому. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 17 июня 2025 года Рачаловскому по ходатайству следователя изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, начиная с 17 июня 2025 года", - цитирует в сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".
Рачаловскому запрещено общаться со свидетелями и иными участниками судопроизводства, а также использовать средства связи и интернет. ."Сроки такой меры пресечения находятся в компетенции следствия», — цитирует объединенную пресс-службц судов Ростовской области РБК.
Напомним, по версии ФСБ, Рачаловский при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства необоснованно выделил сельхозпредприятиям субсидии за счет федерального и областного бюджетов. После этого получатели субсидий были объявлены банкротами. Следствие оценило ущерб в 156 миллионов рублей.
По этому же делу 21 февраля был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. У него дома прошли обыски. 22 февраля суд отправил его под стражу.
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