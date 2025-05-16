Отставка Рачаловского анонсирована спустя почти три месяца после задержания

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Власти Ростовской области объявили о решении уволить замгубернатора Константина Рачаловского, который был задержан в середине февраля по уголовному делу о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан 17 февраля по уголовному делу о превышении полномочий 1 . 21 февраля суд отправил его под домашний арест.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Константина Рачаловского от должности заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на копию документа. Согласно указу, Рачаловский будет уволен с 27 мая. Документ подписан Слюсарем 14 мая, пишет издание.

Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы правительства области. "[Будет] освобожден [от должности] с 27 мая", - приводит его слова ТАСС. Агентство отмечает, что Рачаловский по-прежнему находится под домашним арестом.

Пока он является работником аппарата и не уволен

По состоянию на 15 мая Рачаловский остаётся в должности замгубернатора и министра сельского хозяйства, сообщил источник в правительстве области. «Пока он является работником аппарата и не уволен», - приводит его слова 161.RU. На вопрос о том, получает ли Рачаловский зарплату, источник не ответил, предложив подать официальный запрос, говорится в публикации.

Напомним, по версии ФСБ, Рачаловский при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства необоснованно выделил сельхозпредприятиям субсидии за счет федерального и областного бюджетов. После этого получатели субсидий были объявлены банкротами. Следствие оценило ущерб в 156 миллионов рублей.

По этому же делу 21 февраля был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. У него дома прошли обыски. 22 февраля суд отправил его под стражу.

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