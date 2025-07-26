Боец из Волгоградской области убит в военной операции

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Александр Леонтьев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1260 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1259 бойцов из Волгоградской области.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Александр Леонтьев, 2000 года рождения, сообщила 23 июля в своем телеграм-канале администрация Руднянского района. Подробности его биографии и гибели в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1260 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.