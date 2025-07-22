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17:53, 22 июля 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Жевердан из Жирновского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1259 убитых военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 июля власти официально признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 1258 военнослужащих из Волгоградской области.

Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single. Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России

Администрация Жирновского района анонсировала похороны убитого на Украине бойца. Убитый - младший сержант Дмитрий Жевердан, ему было 45 лет. Похороны военного пройдут 23 июня в Жирновске, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в боях на Украине не менее 1259 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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