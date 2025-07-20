Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Евгений Паршин и Василий Прыймак из Еланского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1258 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1256 бойцов из Волгоградской области.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 39-летний Евгений Паршин из Еланского района, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредителем которого указано муниципальное учреждение.

Ранее издание сообщило, что в военной операции погиб Василий Прыймак из Елани. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1258 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.