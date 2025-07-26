Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Ингушетию

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Женщина и трое детей пострадали в результате атаки беспилотников в Нижних Ачалуках, сообщил Минздрав Ингушетии. В частном доме, куда упал БПЛА, выбиты стекла и повреждено имущество.

Как писал "Кавказский узел", сегодня об опасности атаки беспилотников сообщалось в Северной Осетии, Чечне, Дагестане. Работа аэропорта Грозного приостанавливалась трижды.

Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей.

Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства, сообщил сегодня Минздрав Ингушетии в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что по предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом.

Минобороны России проинформировало, что один беспилотник сбит над Ингушетией.

Видео с места опубликовала сегодня в своем Telegram-канале "Фортанга". Как следует из записи, поврежден жилой дом, выбиты стекла и местами рамы, повреждена черепица на крыше.

В доме также повреждены мебель и бытовая техника, сообщила газета "Ингушетия".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и администрация Малгобекского района к 17.50 мск в своих Telegram-каналах не сообщали о последствиях атаки беспилотников.

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