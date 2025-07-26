Один самолет ушел на запасной аэродром из-за третьего за день закрытия аэропорта в Грозном

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Росавиация разрешила аэропорту Грозного возобновить полеты. Один самолет, направлявшийся в Чечню, был вынужден сесть на запасном аэродроме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в аэропортах Владикавказа и Грозного были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Северной Осетии возникла угроза атаки беспилотников и введен план "Ковер". В аэропортах Владикавказа и Грозного сегодня утром был сняты ограничения на прием и отправление самолетов.

Ограничения на работу аэропорта в Грозном вводились сегодня еще два раза. О введении ограничений в аэропортах Владикавказа и Грозного пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщал в 10.05 мск. Ограничения были сняты в 11.00. После этого в аэропорту Грозного еще раз были введены ограничения "для обеспечения безопасности полетов", о них представитель Росавиации сообщил в 11.41 мск.

О разрешении аэропорту Грозного возобновить полеты стало известно в 14.45 мск. "В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в столицу Чеченской Республики", - написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале "Представитель Росавиации".

На онлайн-табло аэропорта Грозного и в разделе новостей сайта к 15.54 мск не содержится информации о том, какой борт ушел на запасной аэродром, где он приземлился и как пассажиры будут добираться в Грозный.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе, указав, что самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения. Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали аналитики.

Приказ сбивать 25 декабря 2024 года самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, дал генерал-майор Александр Толопило, после катастрофы он получил повышение, утверждает азербайджанское издание Minval. Российские журналисты частично подтвердили данные публикации.

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