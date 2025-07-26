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Кавказский узел

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12:55, 26 июля 2025

Четыре беспилотника сбиты в Северной Осетии

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили в Северной Осетии четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины. В аэропорту Грозного в третий раз с начала суток введены ограничения на прием и вылет рейсов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром в аэропортах Владикавказа и Грозного были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике возникла угроза атаки беспилотников. К 09.48 мск ограничения в обоих аэропортах были сняты.

С 08.00 мск до 09.40 мск были перехвачены и уничтожены шесть "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. "Четыре – над территорией Республики Северная Осетия и два – над Московским регионом", - говорится в публикации.

В свою очередь Сергей Меняйло в 10.10 мск сообщил, что в регионе вновь введен план «Ковер». "Также продолжает действовать режим беспилотной опасности", - написал он в своем телеграм-канале. Информацию о последствиях атаки дронов, по состоянию на 12.55 мск, Меняйло не опубликовал.

План "Ковер" вводится при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов, и находящиеся в этой зоне самолеты должны покинуть ее. Информацию о введении особых мер пилоты гражданских лайнеров получают от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные - от дежурного ПВО, сообщила 25 июля "Российская газета".

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник
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Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил в 10.05 мск, что в аэропортах Владикавказа и Грозного повторно введены ограничения на прием и отправление самолетов, необходимые "для обеспечения безопасности полетов".

В 11.00 мск Кореняко написал в своем телеграм-канале, что эти ограничения сняты, но уже в 11.41 мск объявил, что они вновь введены - на этот раз только в аэропорту Грозного. По состоянию на 12.55 мск, представитель Росавиации не сообщил об отмене ограничений.

Напомним, минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки дрона сгорел автомобиль, погибли два человека. В хуторе Чукаринском Шолоховского района было нарушено энергоснабжение частных домов, в одном из домов повреждены кровля, фасад и окна.

В ночь на 25 июля в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Сочи были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Позднее ограничения были сняты.

25 июля на вокзале в Тимашевске два человека получили ранения в результате атаки беспилотников. В других населенных пунктах Кубани и Ростовской области, по данным региональных властей, повреждено несколько домов местных жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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