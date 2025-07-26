Возобновлена работа аэропортов Владикавказа и Грозного

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В аэропортах Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и отправление самолетов, но угроза атаки беспилотников в Северной Осетии сохраняется. Минобороны насчитало 19 дронов, сбитых над Ростовской областью и Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в аэропортах Владикавказа и Грозного были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Северной Осетии возникла угроза атаки беспилотников и введен план "Ковер" 1 .

Минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки дрона сгорел автомобиль, погибли два человека. В хуторе Чукаринском Шолоховского района "из-за падения БПЛА" нарушено энергоснабжение частных домов, в одном из домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, сообщил глава региона.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотника, в том числе 12 в Ростовской области, четыре над Азовским морем и три над Черным морем, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Остальные дроны сбиты в Крыму, а также в Брянской, Орловской, Тульской и Белгородской областях, указано в публикации.

План «Ковер» на территории Северной Осетии снят, сообщил в 07.48 мск в своем телеграм-канале Сергей Меняйло. "Режим беспилотной опасности сохраняется", - отметил он.

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Владикавказа сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в 07.43 мск в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Об отмене аналогичных ограничений в аэропорту Грозного он сообщил двумя часами позже, в 09.48 мск. "Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в обеих публикациях.

Напомним, в ночь на 25 июля в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Сочи были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Позднее ограничения были сняты.

25 июля на вокзале в Тимашевске два человека получили ранения в результате атаки беспилотников. В других населенных пунктах Кубани и Ростовской области, по данным региональных властей, повреждено несколько домов местных жителей.

Сутками ранее, 24 июля, об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.