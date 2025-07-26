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06:58, 26 июля 2025

Ограничения полетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного

Аэропорт в Грозном. Фото: "Вайнахаваиа" https://vaynahavia.com/news-single.php?id=506

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В двух аэропортах СКФО введены ограничения на прием и отправление самолетов. Глава Северной Осетии объявил об угрозе атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 июля в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи, а также Тамбова были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Позднее ограничения были сняты. На фоне приостановки работы аэропортов глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в Северной Осетии и других регионах СКФО введен план "Ковер".

План "Ковер" вводится при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов, и находящиеся в этой зоне самолеты должны покинуть ее. Информацию о введении особых мер пилоты гражданских лайнеров получают от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные - от дежурного ПВО, сообщила 25 июля "Российская газета".

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник
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С октября 2024 года территорию Чечни начали атаковать беспилотники. Все удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону  военной спецоперации на Украине. Хроника прилетов на территорию Чечни - в справке "Кавказского узла".

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и отправление самолетов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в 05.04 мск в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации".

В Северной Осетии введен режим "беспилотной опасности", сообщил Сергей Меняйло в 04.38 мск в своем телеграм-канале. "На территории Северной Осетии введен план «Ковер»", - добавил он спустя 10 минут.

По состоянию на 06.56 мск, Кореняко и Меняйло не опубликовали новую информацию о ситуации.

Напомним, 25 июля на вокзале в Тимашевске два человека получили ранения в результате атаки беспилотников. В других населенных пунктах Кубани и Ростовской области, по данным региональных властей, повреждено несколько домов местных жителей.

Губернатор Ставрополья сообщил тем же  утром, что над Невинномысском сбиты 37 беспилотников, и "это была самая массированная атака на Ставропольский край". Однако Минобороны сообщило, что на Ставрополье сбиты лишь пять беспилотников.

Сутками ранее, 24 июля, об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. В нескольких населенных пунктах Ростовской области были зафиксированы пожары и повреждения домов.

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Автор: "Кавказский узел"

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