Угроза атаки беспилотников в Дагестане отменена

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МЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников в Дагестане. По данным военных, над тремя регионами СКФО и ЮФО за ночь сбиты 36 дронов.

Как писал "Кавказский узел", в 02.20 мск МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников в Дагестане.

Минувшей ночью в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи, а также Тамбова были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Позднее ограничения были сняты.

Угроза атаки беспилотников отменена, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану. "Отбой опасности атаки БПЛА в Республике Дагестан", - говорится в публикации.

По данным Минобороны, в течение ночи уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 23 в Ростовской области, восемь в Краснодарском крае, пять на Ставрополье и девять - над Азовским морем. Остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областях, говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, сегодня власти сообщали об атаках беспилотников в Ставропольском и Краснодарском краях и в Ростовской области.

В частности, губернатор Ставрополья сообщил, что над Невинномысском сбито 37 беспилотников, и "это была самая массированная атака на Ставропольский край".

На вокзале в Тимашевске два человека получили ранения в результате атаки беспилотников. В других населенных пунктах Кубани и Ростовской области, по данным региональных властей, повреждены несколько домов местных жителей.

В ночь на 24 июля об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. Атаке подверглись также Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, в нескольких населенных пунктах зафиксированы пожары и повреждения домов.