За неделю с 14 по 20 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

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За неделю с 14 по 20 июля 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Были ранены два человека. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", с 7 по 13 июля 2025 года не были зафиксированы жертвы в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе.

Ранения в перестрелке

Два человека ранены в ходе перестрелки ингушских религиозных деятелей. Инцидент произошел поздно вечером 13 июля. Причиной послужил конфликт в соцсетях. Двое пострадавших получили по несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы в реанимационное отделение. Оба 42-летние раненые принадлежат одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых. Один из них - охранник имама мечети Насыр-Корсткого округа Назрани Хамзата Чумакова.

Задержания и приговоры по террористическим статьям

18 июля заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства. По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки.

20 июля ФСБ и Следственный комитет опубликовали видео задержания двоих подростков. На видеозаписи, сделанной во время обыска, силовик перечисляет предметы, найденные в доме: "Бензин, перекись, кофемолка… болты, шайбы, провода…". В другом фрагменте, сделанном во дворе следственного управления СКР по Северной Осетии, перед ним также разложены изъятые предметы, но уже другие: там видны наручные часы и несколько комплектов разной военной формы с фуражками и обувью. Один из задержанных отвечает на вопрос, для чего собирал изъятые предметы. "Для изготовления бомбы", - говорит тихо подросток, сотрудник СК повторяет его слова.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, где рассматривается дело шестерых жителей Нальчика, обвиненных в создании террористической ячейки, исследованы экспертизы телефонов подсудимых. Телефон Казбека Емкужева среди них отсутствует, а обвиняемый Аслан Макоев заявил о фальсификации исследованного текста переписки. Ранее адвокат назвал сфабрикованным дело Емкужева.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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