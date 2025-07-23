×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:34, 23 июля 2025

За неделю с 14 по 20 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Арест подростка из Северной Осетии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 14 по 20 июля 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Были ранены два человека. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", с 7 по 13 июля 2025 года не были зафиксированы жертвы в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе.

Ранения в перестрелке

Два человека ранены в ходе перестрелки ингушских религиозных деятелей. Инцидент произошел поздно вечером 13 июля. Причиной послужил конфликт в соцсетях. Двое пострадавших получили по несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы в реанимационное отделение. Оба 42-летние раненые принадлежат одному и тому же ингушскому тейпу Евлоевых. Один из них - охранник имама мечети Насыр-Корсткого округа Назрани Хамзата Чумакова.

Задержания и приговоры по террористическим статьям

18 июля заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства. По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки. 

20 июля ФСБ и Следственный комитет опубликовали видео задержания двоих подростков. На видеозаписи, сделанной во время обыска, силовик перечисляет предметы, найденные в доме: "Бензин, перекись, кофемолка… болты, шайбы, провода…". В другом фрагменте, сделанном во дворе следственного управления СКР по Северной Осетии, перед ним также разложены изъятые предметы, но уже другие: там видны наручные часы и несколько комплектов разной военной формы с фуражками и обувью. Один из задержанных отвечает на вопрос, для чего собирал изъятые предметы. "Для изготовления бомбы", - говорит тихо подросток, сотрудник СК повторяет его слова. 

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, где рассматривается дело шестерых жителей Нальчика, обвиненных в создании террористической ячейки, исследованы экспертизы телефонов подсудимых. Телефон Казбека Емкужева среди них отсутствует, а обвиняемый Аслан Макоев заявил о фальсификации исследованного текста переписки. Ранее адвокат назвал сфабрикованным дело Емкужева.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арест за комментарий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:35, 14 июля 2025
За неделю с 7 по 13 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Задержанный по делу о финансировании терроризма. Кадр видео СКР по Ставропольскому краю. Скриншот https://vk.com/stavropol.sledcom
01:44, 24 июня 2025
За неделю с 16 по 22 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Специальная операция на Украине. Фото: mil ru
17:47, 16 июня 2025
6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot.
01:32, 16 июня 2025
За неделю с 9 по 15 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Вход в тюремную туберкулезную больницу, Ростов-на-Дону. Фото: bloknot-rostov.ru Дело о пытках заключенных в ростовской больнице

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
10:26, 17 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Школа «Успех» в Нальчике уже все?
Фото
22:08, 16 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
23
В Тырныаузе задержали «Советскую ЖенЧину Ирину»
Фото
16:53, 15 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Ружье «выстрелило» в охотника
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Кодекс об административных правонарушениях. Фото Елены Синеок, "Юга.ру".
22 июля 2025, 19:56
Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике

Ниджад Ибрагим. Фото: https://www.meydan.tv/
22 июля 2025, 16:54
Активист Ниджад Ибрагим приговорен к реальному сроку лишения свободы

Апти Алаудинов. Кадр видео из его Telegram-канала.
21 июля 2025, 19:57
Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме

Люди в камуфляжной форме силой забирают мужчину со двора частного дома. 20 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/23148
21 июля 2025, 15:43
Оппозиционные телеграм-каналы сообщили о похищении жителя Чечни

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше