×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:56, 18 июля 2025

Два подростка из Северной Осетии обвинены в подготовке атаки на силовиков

Два подростка из Северной Осетии обвинены в подготовке атаки на силовиков. 18 июля 2025 г. Скриншот видео t.me/sledcom_press

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства. 

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля 155 подростков в возрасте от 14 до 17 лет были включены в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Всего в списке почти 18 тысяч человек.

Об уголовном деле двух 15-летних жителей Северной Осетии сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление СКР. "Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в публикации.

По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года эти подростки, будучи сторонниками запрещенной в России террористической организации, "прошли обучение для осуществления террористической деятельности, приискав специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров".

Приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства

"После этого в мае 2025 года обвиняемые приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания в целях последующего совершения террористического акта в отношении сотрудников правоохранительных органов", - заявило ведомство.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, статья 205.3 УК РФ – от 15 лет до пожизненного заключения. Статья 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) не предусматривает отдельного наказания.

Следком подчеркнул роль УФСБ и МВД в предотвращении предполагаемого теракта. "Фигуранты были задержаны, по ходатайству органов следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. Другие подробности в нем не приведены.

Обсуждалось совершение терактов

По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки, а в телефонах - инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

"А также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - цитирует сегодня сообщение спецслужбы РИА Новости.

Дело подростков стало эпизодом практики уголовного преследования несовершеннолетних

Сотрудники ФСБ во время задержания. Фото: ФСБ России
15:10 21.04.2025
Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье
Регулярные рапорты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили Василий Балдицын и Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил Амир Колов.

"Кавказский узел" писал также о серии уголовных дел, возбужденных в 2025 году в отношении подростков в других регионах юга России. Так, 6 июля стало известно, что арестован несовершеннолетний житель Дагестана, который, по версии силовиков, готовил теракт с помощью взрывного устройства около здания МВД в Буйнакске.

В июне суд на Ставрополье отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого в организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети "с пропагандой запрещенной идеологии", ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

5 июня силовики на Ставрополье отчитались о задержании 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Семь из них заключены под стражу, еще один подросток отправлен под домашний арест. По версии следствия, подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.

19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Грузовики в очереди. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:32, 16 июля 2025
Режим ЧС введен на границе в Северной Осетии из-за ситуации на границе
Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/node/1166534982
11:44, 16 июля 2025
Отменен запрет на проезд по Транскаму
10:52, 16 июля 2025
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
03:54, 16 июля 2025
Введен запрет на проезд по Транскаму
20:55, 15 июля 2025
Верховный суд утвердил решение о компенсации Фатиме Тасоевой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Все блоги
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Фото
20:28, 15 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
можно ли считать смерть Техова справедливостью?
Фото
21:23, 31 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
проблема бездомных животных - редкие позитивные моменты
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
17 июля 2025, 17:44
Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Джавид Рзаев. 16 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/readovkanews/98767
17 июля 2025, 07:52
Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев лишен российского гражданства

Тимур Хизриев. Фото: страница Тимура Хизриева https://www.instagram.com/p/DJBtW-bNDrP/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 июля 2025, 17:35
Полиция назвала мотивы нападения на Тимура Хизриева

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше