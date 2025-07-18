Два подростка из Северной Осетии обвинены в подготовке атаки на силовиков

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Заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля 155 подростков в возрасте от 14 до 17 лет были включены в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Всего в списке почти 18 тысяч человек.

Об уголовном деле двух 15-летних жителей Северной Осетии сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление СКР. "Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в публикации.

По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года эти подростки, будучи сторонниками запрещенной в России террористической организации, "прошли обучение для осуществления террористической деятельности, приискав специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров".

Приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства

"После этого в мае 2025 года обвиняемые приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания в целях последующего совершения террористического акта в отношении сотрудников правоохранительных органов", - заявило ведомство.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, статья 205.3 УК РФ – от 15 лет до пожизненного заключения. Статья 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) не предусматривает отдельного наказания.

Следком подчеркнул роль УФСБ и МВД в предотвращении предполагаемого теракта. "Фигуранты были задержаны, по ходатайству органов следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении. Другие подробности в нем не приведены.

Обсуждалось совершение терактов

По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки, а в телефонах - инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

"А также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - цитирует сегодня сообщение спецслужбы РИА Новости.

Дело подростков стало эпизодом практики уголовного преследования несовершеннолетних

Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье Регулярные рапорты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили Василий Балдицын и Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил Амир Колов.

"Кавказский узел" писал также о серии уголовных дел, возбужденных в 2025 году в отношении подростков в других регионах юга России. Так, 6 июля стало известно, что арестован несовершеннолетний житель Дагестана, который, по версии силовиков, готовил теракт с помощью взрывного устройства около здания МВД в Буйнакске.

В июне суд на Ставрополье отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого в организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети "с пропагандой запрещенной идеологии", ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

5 июня силовики на Ставрополье отчитались о задержании 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Семь из них заключены под стражу, еще один подросток отправлен под домашний арест. По версии следствия, подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.

19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.