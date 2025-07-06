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13:53, 6 июля 2025

Подросток арестован по делу о подготовке взрыва в Буйнакске

Подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу несовершеннолетний житель Дагестана, подозреваемый в подготовке теракта около здания МВД в Буйнакске.

Инициаторами уголовного дела стали ФСБ и ЦПЭ

Об уголовном деле в отношении подростка дагестанское управление СКР сообщило сегодня в своем телеграм-канале. Дело возбуждено на основании материалов республиканских УФСБ и ЦПЭ по части 1 ст. 30, части 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

По версии следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель Дагестана запланировал теракт в Буйнакске. "В заранее определённом месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции", - говорится в публикации.

Подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - заявило ведомство, не указав возраст арестованного.

Часть 1 статьи 205 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Статья 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) не предусматривает отдельного наказания.

По данным источника в правоохранительных органах, подросток планировал взрыв у здания МВД. "Задержан несовершеннолетний, планировавший подорвать взрывное устройство у здания МВД в Буйнакске", – привело сегодня его слова РИА Новости.

Росфинмониторинг внес имена 155 подростков в список террористов и экстремистов

В России 155 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в перечень террористов и экстремистов, сообщило сегодня в другой публикации агентство со ссылкой на базу Росфинмониторинга.

По состоянию на 6 июля, в этом перечне числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 - 16-летних и 85 - 17-летних. Всего в перечне террористов и экстремистов почти 18 тысяч человек, отмечается в публикации.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет блокировку всех банковских счетов. Человек, включенный в этот список, не может совершать финансовые операции на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, пишет сегодня "Коммерсант".

Дело дагестанского подростка продолжило тренд преследования несовершеннолетних

Сотрудники ФСБ во время задержания. Фото: ФСБ России
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Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье
Регулярные рапорты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили Василий Балдицын и Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил Амир Колов.

"Кавказский узел" писал также о серии уголовных дел, возбужденных в 2025 году в отношении подростков в других регионах юга России. Так, 30 июня 17-летний студент волгоградского колледжа был заключен под стражу по подозрению в создании экстремистского сообщества. Три 17-летних подростка, которых следователи считают его соратниками, отправлены под домашний арест. Еще два предполагаемых члена группировки – 15-летние школьники - избежали уголовного преследования из-за возраста.

В июне суд на Ставрополье отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого в организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети "с пропагандой запрещенной идеологии", ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

5 июня силовики на Ставрополье отчитались о задержании 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Семь из них заключены под стражу, еще один подросток отправлен под домашний арест. По версии следствия, подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.

19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

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Автор: "Кавказский узел"

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