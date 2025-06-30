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11:12, 30 июня 2025

Четыре подростка арестованы в Волгограде по делу об экстремизме

На месте задержания. 30 июня 2025 г. Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний студент волгоградского колледжа заключен под стражу по подозрению в создании экстремистского сообщества. Еще три подростка, которых следователи считают его соратниками, отправлены под домашний арест.

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних местных жителей, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества, сообщило сегодня в своем телеграм-канале областное управление СКР.

"По данным следствия, 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, создал экстремистское сообщество. Для пропаганды своих убеждений в популярном мессенджере он создал открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп", - говорится в публикации.

Также следователи считают, что подросток "разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций, направленных на дискредитацию органов власти и возбуждения социальной и национальной розни".

Обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства

"В созданное им экстремистское сообщество были вовлечены ещё несколько радикально настроенных несовершеннолетних. Встречи участников регулярно проходили в арендованном организатором гараже. Следствием зафиксирован ряд преступлений, совершённых членами группы. Среди них поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из различных национальных республик Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. Преступления были спланированы и носили явно выраженный экстремистский характер. Кроме того, в ходе обыска в гаражном помещении, находившемся в пользовании организатора, было обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статьям 282.1 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), 354.1 (реабилитация нацизма), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), и 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК РФ.

"Организатор преступного сообщества по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отчиталось ведомство.

Полиция сообщила о еще двух участниках группировки

Еще два предполагаемых члена группировки избежали уголовного преследования, сообщило сегодня управление МВД по  Волгоградской области. "Пресечена деятельность шестерых жителей Волгограда. В отношении четверых из них возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подросток, заключенный под стражу, - студент одного из колледжей. "Он вовлек в группу своих единомышленников – троих студентов-ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности", - сообщило ведомство.

Совершили осквернение символа воинской славы России - поджог копии Знамени Победы

По данным полиции, подозреваемые подожгли в Волгограде пять автомобилей, а также "совершили осквернение символа воинской славы России - поджог копии Знамени Победы". "Свои действия они фиксировали на камеры смартфонов и впоследствии публиковали в специально созданном телеграм-канале", - отмечается в сообщении.

Подросток. Иллюстрация
10:05 20.06.2025
Подросток арестован на Ставрополье по делу о терроризме
Суд отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого по статье об организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети, ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

"Кавказский узел" писал также о серии уголовных дел, возбужденных в 2025 году в отношении подростков на Ставрополье. Так, 5 июня силовики на Ставрополье отчитались о задержании 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Семь из них заключены под стражу, еще один подросток отправлен под домашний арест. По версии следствия, подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.

19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

До этого случая ФСБ в 2025 году по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

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Автор: "Кавказский узел"

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