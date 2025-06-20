Подросток арестован на Ставрополье по делу о терроризме
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Суд отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого по статье об организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети, ему грозит от 15 до 20 лет колонии.
17-летний подросток подозревается в организации террористической деятельности, у него дома проведены обыски, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления СКР.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Михайловска Шпаковского округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует сообщение ведомства агентство.
Часть 1 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Альтернативные виды наказания этой статьей не предусмотрены.
По версии следствия, подросток, будучи сторонником запрещенной в России "международной террористической организации", с августа по октябрь 2023 года размещал в соцсети "посты с пропагандой запрещенной идеологии".
"Согласно проведенному исследованию, публикации побуждали к совершению насильственных, разрушительных, террористических действий идеологического характера", - заявило ведомство.
Как писал "Кавказский узел", 5 июня силовики отчитались о задержании группы 15-17-летних подростков, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Семь из них заключены под стражу, еще один подросток отправлен под домашний арест.
По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года подростки наносили на заборы и здания "графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества", а также планировали насильственные преступления.
19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.
До этого случая c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын и старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.
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