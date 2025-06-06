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09:51, 6 июня 2025

Подростки арестованы на Ставрополье по делу об экстремистском сообществе

Задержание одного из подозреваемых. Кадр видео ГУ МВД по Ставропольскому краю https://26.мвд.рф/news/item/65758247

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу семь несовершеннолетних жителей Ставрополья, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Еще один подросток отправлен под домашний арест.

В Ставропольском крае задержана группа несовершеннолетних, один из них обвинен по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальным - по части 2 этой статьи (участие в экстремистском сообществе), сообщил 5 июня в своем телеграм-канале Следком.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 16-летний подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество, "куда вовлек семь сверстников и одного 15-летнего подростка".

"В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений экстремистской направленности", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 282.1 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 2 – до шести лет.

В экстремистское сообщество вступили "восемь 15-17-летних подростков, один из которых не достиг возраста уголовной ответственности", заявило 5 июня на своем сайте краевое управление МВД.

Наносили на заборы, здания и сооружения графические изображения с нацистской атрибутикой

"С ноября 2024 года по май 2025 года, находясь в общедоступных для граждан местах, они наносили на заборы, здания и сооружения графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества с целью популяризации его деятельности. Участники также совершали действия, направленные на возбуждение вражды и ненависти к группам лиц, выделенным по национальному признаку, и планировали совершение насильственных преступлений в отношении вышеуказанных групп граждан", - говорится в публикации.

Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ
19:28 26.02.2025
ФСБ рапортовала о предотвращении серии терактов в Ставрополе
Уроженец Центральной Азии, подозреваемый в подготовке терактов в здании силовых структур Ставропольского края, задержан в Ставрополе.

В задержании участвовали сотрудники ЦПЭ, УФСБ и Росгвардии. "Семь фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

"Попросил произнести какие-то слова, я произнес их. Потом, чуть позже, я узнал, что это [нужно было произнести], чтобы войти в эту группу", - рассказал один из задержанных. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - сообщил еще один подросток.

До этого случая c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын и старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

В апреле 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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Автор: "Кавказский узел"

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