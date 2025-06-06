Подростки арестованы на Ставрополье по делу об экстремистском сообществе

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Заключены под стражу семь несовершеннолетних жителей Ставрополья, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества. Еще один подросток отправлен под домашний арест.

В Ставропольском крае задержана группа несовершеннолетних, один из них обвинен по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальным - по части 2 этой статьи (участие в экстремистском сообществе), сообщил 5 июня в своем телеграм-канале Следком.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 16-летний подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество, "куда вовлек семь сверстников и одного 15-летнего подростка".

"В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений экстремистской направленности", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 282.1 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 2 – до шести лет.

В экстремистское сообщество вступили "восемь 15-17-летних подростков, один из которых не достиг возраста уголовной ответственности", заявило 5 июня на своем сайте краевое управление МВД.

Наносили на заборы, здания и сооружения графические изображения с нацистской атрибутикой

"С ноября 2024 года по май 2025 года, находясь в общедоступных для граждан местах, они наносили на заборы, здания и сооружения графические изображения с нацистской атрибутикой и атрибутикой экстремистского сообщества с целью популяризации его деятельности. Участники также совершали действия, направленные на возбуждение вражды и ненависти к группам лиц, выделенным по национальному признаку, и планировали совершение насильственных преступлений в отношении вышеуказанных групп граждан", - говорится в публикации.

ФСБ рапортовала о предотвращении серии терактов в Ставрополе Уроженец Центральной Азии, подозреваемый в подготовке терактов в здании силовых структур Ставропольского края, задержан в Ставрополе.

В задержании участвовали сотрудники ЦПЭ, УФСБ и Росгвардии. "Семь фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

"Попросил произнести какие-то слова, я произнес их. Потом, чуть позже, я узнал, что это [нужно было произнести], чтобы войти в эту группу", - рассказал один из задержанных. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - сообщил еще один подросток.

До этого случая c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье. Эти отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын и старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

В апреле 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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