Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ и Следственный комитет опубликовали видео задержания двоих подростков в Северной Осетии, подозреваемых в подготовке терактов.

Как писал "Кавказский узел", заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства. По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, статья 205.3 УК РФ – от 15 лет до пожизненного заключения.

На оперативной записи ФСБ зафиксирован момент задержания подростков: бойцы спецназа ворвались в жилые помещения, поставив к стене всех находившихся там людей. Рядом с одним из подростков, чье лицо скрыто, стоит взрослый мужчина, предположительно старший родственник задержанного.

“Бензин, перекись, кофемолка… болты, шайбы, провода…”, - перечисляет силовик предметы, найденные при обыске в доме.

Далее на кадрах демонстрируется, как одного из обвиняемых привозят во двор следственного управления СКР по Северной Осетии. Во дворе перед ним также разложены изъятые предметы, уже другие: там видны наручные часы и несколько комплектов разной военной формы с фуражками и обувью. Видео опубликовано на официальной странице Национального антитеррористического комитета в YouTube.

На видео, опубликованном в официальном канале СКР, продемонстрированы только те кадры, которые были сняты во дворе ведомства. На записи один из задержанных отвечает на вопрос, для чего собирал изъятые предметы. “Для изготовления бомбы”, - говорит тихо подросток, сотрудник СК повторяет его слова.

На записи присутствуют законные представители задержанных и педагоги. Государственное информагентство РИА “Новости” предположило, что один из задержанных подростков - девушка, однако на записи в наручниках продемонстрированы два юноши: лица обоих скрыты, но один из них одет в черную футболку, второй - в серую.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.