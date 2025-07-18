Обвиняемый в терроризме нальчанин назвал сфальсифицированной переписку в его телефоне

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В суде по делу шестерых жителей Нальчика, обвиненных в создании террористической ячейки, исследованы экспертизы телефонов подсудимых. Телефон Казбека Емкужева среди них отсутствует, а обвиняемый Аслан Макоев заявил о фальсификации исследованного текста переписки.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Рамзан Узуев защищает 19-летнего Казбека Емкужева из Нальчика, обвиняемого по делу об участии в террористической организации. Всего в деле семь фигурантов, трое из которых – Казбек Емкужев, 19-летний Тамирлан Чепчиков и 26-летний Ратмир Мурачаев, были похищены неизвестными, избиты и подверглись пыткам током. 12 апреля 2024 года силовики заявили, что Чепчиков и Мурачаев были "ликвидированы" в ходе контртеррористической операции, расследования их гибели не было.

11 апреля 2024 года в ходе контртеррористической операции (КТО) в садовом товариществе Нальчика силовики убили двух человек. Убитые были членами ячейки международной террористической организации и планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, заявил Национальный антитеррористический комитет. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Дело Казбека Емкужева и еще пятерых живых фигурантов (Мансура Камолова, Аслана Макоева, Ибрагима Албогачиева, Мухамеда Шомахова и Темиркана Балкарова) рассматривается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. По словам адвоката Узуева, всех обвиняемых связывает лишь то, что они жили в одном районе и раньше играли в компьютерные игры в одном и том же клубе.

На последние два заседания не явились трое свидетелей обвинения, в связи с чем суд начал исследовать материалы дела, в том числе экспертизу телефонов подсудимых, сообщил Центр защиты прав человека “Мемориал”*.

Среди телефонов обвиняемых, которые были переданы на экспертизу, по неизвестной причине отсутствует телефон Казбека Емкужева. Родственники Емкужева утверждают, что в целом в материалах дела нет никакой информации о его телефоне. В телефонах других подсудимых, за исключением Аслана Макоева, не было найдено ничего подозрительного.

В телефоне Аслана Макоева была обнаружена переписка с некой девушкой. Среди сообщений, предположительно принадлежащих обвиняемому, были слова о том, что “надо бороться, нельзя потворствовать врагам Аллаха…”, при этом собеседница Макоева даже не проходит по делу свидетелем. Сам Аслан Макоев заявил суду, что “половина из исследованного текста переписки ему вовсе не принадлежит”.

Следующее заседание суда назначено на 22 июля.

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