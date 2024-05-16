Власти объявили эвакуацию жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону

16 мая 2024, 18:00

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Режим повышенной готовности введен в аварийном доме по улице Самаркандская в Ростове-на-Дону из-за увеличения трещин в конструкции. Начата эвакуация жильцов первого подъезда, отчитался глава города.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

На фасаде и несущих конструкциях первого подъезда многоквартирного дома по улице Самаркандская, 70 образовались трещины, существует угроза его последующего обрушения, сообщил сегодня глава Ростова-на-Дону алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

"С 18.00 16 мая на территории дома вводим режим повышенной готовности", - написал он.

Чтобы определить, возможно ли проживание людей в доме, - запланировано его обследование. "Для безопасности жильцам предложено переселиться в квартиры маневренного фонда. Мы готовы оказать содействие при переезде. После отселения граждан из первого подъезда будут приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц", - сообщил глава города.

Трещины по дому на Самаркандской, 70 идут уже много лет. Управляющая компания и председатель дома добились, чтобы в следующем году здание укрепили, рассказал местный житель.

"Сроки [реконструкции и укрепления] подъезда еще не определены. Внутри — огромные трещины, эти трещины на 1–3 миллиметра увеличиваются каждые десять дней. У жителей 4–5-го этажей прямо на пол валится керамзит, трещины они видят прямо в своей квартире, привело слова местного жителя издание 161.ru

Он подчеркнул, что конкретно в случае его семьи — уезжать из дома некуда, так что ехать придется в маневренный фонд на Уланской, 11 или Уланской, 15. Переселяют вместе со всеми вещами.

Жильцы дома рассказали, что в течение всей недели слышали «хруст». Дом 1976 года постройки сыпался давно: на фасаде стояли маячки, которые показали расхождение за последние дни на два миллиметра, сообщило издание "Блокнот-Ростов".