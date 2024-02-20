Ростовчане добились реакции правоохранителей на проблему расселения аварийных домов

20 февраля 2024, 11:02

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Ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что решили увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверок по жалобам жильцов дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, стена которого ранее обрушилась, сообщил Следственный комитет.

"В эфире федерального телеканала жители обрушившегося дома выражают недовольство тем, что им предоставлено жилье в маневренном фонде, в котором не обеспечены надлежащие условия проживания", – пояснил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр ведомства.

Ростовчане также заявили, что есть угроза обрушения других аварийных домов в Ростове-на-Дону, и что власти не принимают мер для расселения их жильцов. "По данным фактам следственными органами СК России по Ростовской области проводятся доследственные проверки", – поясняется в сообщении.

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с иском к Минстрою региона, в котором потребовала расселить жильцов аварийных домов в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства выяснили, что в Ровтове-на-Дону 31 многоквартирный дом признан аварийным. Здания представляют угрозу для жильцов.

"Однако эти жилые дома не включены министерством строительства, архитектуры и территориального развития области в перечень домов, подлежащих расселению в текущем году, что нарушает права граждан на безопасные условия проживания", – привело 19 февраля РБК сообщение пресс-службы.

Напомним, после частичного обрушения дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные изначально компенсации были слишком малы.

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