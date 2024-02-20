20 февраля 2024, 11:02

Ростовчане добились реакции правоохранителей на проблему расселения аварийных домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что решили увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверок по жалобам жильцов дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, стена которого ранее обрушилась, сообщил Следственный комитет.

"В эфире федерального телеканала жители обрушившегося дома выражают недовольство тем, что им предоставлено жилье в маневренном фонде, в котором не обеспечены надлежащие условия проживания", – пояснил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр ведомства.

Ростовчане также заявили, что есть угроза обрушения других аварийных домов в Ростове-на-Дону, и что власти не принимают мер для расселения их жильцов. "По данным фактам следственными органами СК России по Ростовской области проводятся доследственные проверки", – поясняется в сообщении.

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с иском к Минстрою региона, в котором потребовала расселить жильцов аварийных домов в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства выяснили, что в Ровтове-на-Дону 31 многоквартирный дом признан аварийным. Здания представляют угрозу для жильцов.

"Однако эти жилые дома не включены министерством строительства, архитектуры и территориального развития области в перечень домов, подлежащих расселению в текущем году, что нарушает права граждан на безопасные условия проживания", – привело 19 февраля РБК сообщение пресс-службы.

Напомним, после частичного обрушения дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону,  жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные изначально компенсации были слишком малы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону заявили о бездействии чиновников", "Сбор помощи жильцам начат после обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону", "Жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону подключили свет и воду".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 февраля 2024, 10:07

  • Меняйло опроверг версию об отъезде Цомартовой из Дагестана

    Версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

20 февраля 2024, 09:12

20 февраля 2024, 08:19

  • Поведение силовиков у мемориала Навальному* возмутило сочинцев

    Жители Сочи несли цветы к мемориалу Алексею Навальному*, который стихийно образовался у памятника жертвам политических репрессий, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов, возмутился активист Григорий Учкуров. Он подчеркнул, что считает действия силовиков аморальными, так как они не уважают чувства жителей. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

20 февраля 2024, 07:25

20 февраля 2024, 06:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи