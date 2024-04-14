Жильцы рухнувшего дома в Ростове-на-Дону упрекнули власти в бездействии

14 апреля 2024, 13:58

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Спустя 2,5 месяца после обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону люди не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников, также не решен вопрос с выплатами, заявили жильцы в видеообращении к властям.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении заявили, что готовы жить в палатках у аварийного дома, потому что за все время после обрушения подъезда не могут забрать свои вещи из квартир, сообщает сегодня 161.ru.

Публикация проиллюстрирована видеообращением, размещенным сегодня на YouTube-канале LENORR. "Прошло 3 месяца с момента обрушения. Мы не получили выплаты при ЧС, нам так и не отдают личные вещи!" – говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видны около полутора десятков мужчин и женщин. Одна из женщин в начале видео отмечает, что обращение записано 13 апреля, а собравшиеся – жильцы квартир в разрушенном подъезде. "Нас могли бы запустить по одному, не толпой, забрать эту ручную кладь… Почему мы не можем забрать свое?" – говорит в ролике другая женщина.

"Администрация должна дать разрешение, чтобы разрешить МЧС помочь нам вывезти [вещи]. МЧС готово помочь, выделить и технику и людей, чтобы пойти нам навстречу. А упирается все в администрацию", - сказал на видео один из мужчин.

31 марта прошло собрание с администрацией Ворошиловского района, на котором присутствовал замглавы администрации по ГО и ЧС, отметила в видеообращении еще одна женщина. "Который был ответственным в решении вопроса по поводу экспертизы нашего дома. Сейчас мы понимаем, мы выяснили с жильцами, что экспертизы никакой нет... Мы сидим и чего-то ждем. Чего? Мародеров, которые растаскают наши вещи, и забирать будет уже нечего?" – сказала она.

Еще один мужчина на видео обращается к "администрации". "Вопрос становится так, что жильцы дома готовы съехать обратно, сюда, поставить палатки, развернуть палаточный лагерь и находиться здесь, жить около своего дома, так как вы не даете никакой возможности забрать как личные вещи, так и вещи ручной клади. У людей много личного имущества: архивы фотографий, сбережения… Люди готовы приехать сюда и жить здесь с палатками", - сказал он.

Другая женщина отметила, что жильцы опасаются мародеров, несмотря на то, что дом охраняют полицейские.

31 марта жильцам было сказано, что чиновникам нужно два дня на решение вопроса с выплатами, указал в ролике еще один мужчина. "И ответа нет никакого. Вы некрасиво себя повели, и люди также сидят и ждут вашего ответа, принятия какого-то решения. Моя супруга нервничает, я волнуюсь за нее, я хочу, чтобы вы разобрались с этим вопросом в максимально кратчайшее время", - сказал он.

"Сто тысяч так и не получила, - заявила в ролике еще одна женщина. – Предоставлены были все документы, в соцзащиту звонила неоднократно, приходила туда шесть или восемь раз, мне начальник говорит, что всё передано в администрацию".

Напомним, 29 марта прокуратура заявила, что 55 семей, которые жили в доме на улице Нариманова, не получили компенсации после обрушения здания. Ведомство потребовало от чиновников выплатить людям деньги.

25 марта мэр Ростова-на-Дону сообщил, что на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался мэр.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласились с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей.

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