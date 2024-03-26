Собственники 27 квартир в рухнувшем доме в Ростове-на-Дону получили компенсации

26 марта 2024, 05:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где произошло обрушение стены, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 20 февраля жительницы рухнувшего дома Наталья Гаврикова и Елена Варченко провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отчитался о работе по расселению граждан из аварийного дома по улице Нариманова, 72/3. В своем телеграм-канале он написал 25 марта, что на расчетные счета собственником 27 помещений уже направлены деньги на общую сумму 32,6 миллиона рублей. Средства собственникам 18 помещений будут перечислены в ближайшее время.

Всего же с размером возмещения на изымаемое жилое помещение согласились собственники 63 жилых помещений.

Собственники 53 жилых помещений заключили соглашение об их изъятии для муниципальных нужд, по оставшимся восьми помещениям готовы пакеты документов, они находятся в управлении Росреестра по Ростовской области.

Также Логвиненко сообщил, что девяти семьям предоставлены жилые помещения по договору социального найма в жилом комплексе "Вересаево".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.