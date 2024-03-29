Прокуратура потребовала ускорить выплаты жильцам рухнувшего дома в Ростове-на-Дону

29 марта 2024, 12:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 50 семей, которые жили в доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, не получили компенсации после обрушения здания, заявила прокуратура и потребовала от чиновников выплатить людям деньги.

Как писал "Кавказский узел", на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался 25 марта мэр Ростова-на-Дону.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласились с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Прокуратура Ростовской области направила губернатору Василию Голубеву информацию "о необходимости принятия действенных мер в целях соблюдения жилищных прав граждан", сообщило сегодня ведомство.

"Правительство региона, профильное министерство и органы местного самоуправления не уделяют должного внимания к проблемам граждан, нуждающимся в восстановлении их жилищных прав. Длительное время 55 семьям, ранее проживавшим в обрушенном доме № 72/3 на улице Нариманова в Ростове-на-Дону и согласившимся с результатами оценки стоимости жилых помещений, денежные средства не выплачены", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Несмотря на субсидию в 326 миллионов рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития области "оказалось не готово к своевременному перераспределению этих денежных средств для организации выплат пострадавшим от обрушения дома гражданам", отмечается в сообщении.

Губернатор Василий Голубев, по состоянию на 12.34 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале претензии прокуратуры.

Напомним, 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 20 февраля жительницы рухнувшего дома Наталья Гаврикова и Елена Варченко провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.