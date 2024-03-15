Власти отчитались о сумме компенсаций жильцам рухнувшего дома в Ростове-на-Дону

15 марта 2024, 04:31

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Более 60 семей из обрушившегося многоквартирного дома по улице Нариманова согласились с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье, заявил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 20 февраля жительницы рухнувшего дома Наталья Гаврикова и Елена Варченко провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

61 семья из дома по улице Нариманова, 72/3 согласилась с предложенным администрацией Ростова-на-Дону возмещением за квартиры, общая сумма компенсаций для них составляет 74 млн рублей, сообщил 14 марта глава города Алексей Логвиненко.

По словам Логвиненко, жильцам рухнувшего дома в ближайшее время начнут выплачивать “выкупную стоимость” квартир. Деньги на эти компенсации выделены по договоренности с министерством строительства Ростовской области.

“С семью семьями уже заключены соответствующие соглашения. Для заключения соглашений собственникам необходимо обратиться в Департамент координации строительства и перспективного развития города”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Девяти семьям, которые жили в доме на Нариманова по договорам социального найма, “предоставлено абсолютно новое жилье из свободного муниципального фонда в ЖК «Вересаево», а для четырех малоимущих семей администрация намерена приобрести квартиры через аукцион, написал он.

Логвиненко отметил, что средства будут перечислены жильцам дома после того, как квартиры в разрушенном доме будут зарегистрированы как муниципальная собственность. Управление Росреестра, по его словам готово сократить срок регистрации перехода права собственности от жителей к муниципалитету.

За день до отчета Логвиненко, 13 марта, жильцы рухнувшей многоэтажки записали видеообращение к Владимиру Путину, заявив, что не могут договориться с городскими чиновниками о выплатах компенсаций. Они также пожаловались, что власти до сих пор не дают собственникам забрать вещи и документы из квартир, двери которых заварены, сообщило издание "Блокнот-Ростов".

“Нас 155 семей, кого-то переселили в маневренный фонд, кто-то согласился взять эти компенсации. Мы же остались в трусах, сделали из нас бомжей. Нам сперва обещали выплатить 10 тысяч рублей, после 100 тысяч рублей, а компенсацию за потерянное жилье обещают чуть меньше миллиона рублей. Но на эти деньги ничего нельзя купить”, - заявил один из пострадавших на видео.

Жительница рухнувшей многоэтажки Елена Варченко отметила, что дом был на балансе администрации Ростова-на-Дону и обязанность поддерживать его в жилом состоянии лежала на чиновниках. “Не принималось никаких мер, не велись никакие работы. Жильцы в меру своих средств и возможностей, как могли, тянули этот дом”, - отметила она.

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