Человек убит в перестрелке с силовиками в Карачаево-Черкесии

17 мая 2024, 11:02

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Силовики в Карачаево-Черкесии убили предполагаемого участника террористической организации, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в ФСБ.

В Карачаево-Черкесии убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, сообщил представитель Центра общественных связей ФСБ.

"Пресечена подготовка террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики. В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - приводит его слова ТАСС.

Среди силовиков нет потерь, отметил представитель ФСБ. На месте боестолкновения найдены автомат Калашникова, большое количество патронов, самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, а также "средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений", говорится в публикации.

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