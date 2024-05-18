Жители Дагестана призвали обезопасить проезд по горной дороге

18 мая 2024, 14:52

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Регулярные камнепады на автодороге к селу Карата создают угрозу жизни людей и лишают сельчан транспортного сообщения с другими населенными пунктами, пожаловались жители Ахвахского района и потребовали от чиновников решить проблему. Проект реконструкции трассы уже готов, работы начнутся в этом году, заверили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года села Ахвахского района остались без транспортного сообщения после того, как камнепад произошел на автодороге Ботлих – Карата. Проезд к этим селам был открыт по временной схеме через автодорогу Цолода – Ингердах.

На ситуацию с камнепадами на автодороге Ботлих – Карата 16 мая обратил внимание депутат собрания депутатов Ахвахского района Хаджимурад Исмаилов. "Постоянный страх испытывает население района при проезде участка дороги Ботлих – Карата. И это не просто сход камней, а аварийный участок, ждущий ремонта уже полтора года! Этот участок стал настоящим кошмаром для местных жителей", – написал он в своем телеграм-канале.

Корреспонденту "Кавказского узла" Хаджимурад Исмаилов сообщил, что опасный участок находится примерно на середине автодороги, на десятом-одиннадцатом километре, его длина около 500 метров. "Камнепады там бывают часто. Я с опаской проезжаю эту часть дороги. Тем более, она односторонняя, одним машинам приходится ждать, пока по встречной полосе едет транспорт. Там даже асфальта нет, его класть нет смысла, так как постоянно приходится очищать участок дороги от камней", - рассказал депутат.

Он уточнил, что в 2023 году при камнепаде была повреждена одна машина, люди при этом не получили травм. При этом "практически все государственные и социальные службы" находятся в Ботлихе, и жителям села Карата часто приходится ездить туда по делам.

Главный вопрос – пока дорогу не обезопасят, кто будет виноват в случае ЧП?

"В Карата практически ничего не осталось, даже суд, налоговая, военкомат – в Ботлихе. У нас своя пожарная часть, скорая помощь, но в случае неотложной госпитализации больных надо везти в Ботлих. На этой стороне, кроме Карата, располагаются еще два села. Если перекроется дорога, как оказывать экстренную помощь? Около полутора лет назад из-за обвала проезд был закрыт почти неделю, люди на спинах пешком таскали мешки с продуктами и вещами", - рассказал Исмаилов.

По его словам, рядом с автодорогой была пешеходная дорога, которая впоследствии обвалилась. Представители властей обещали поставить там заградительную сетку для удобства пешеходов, но этого не было сделано, и пешеходной дороги сейчас нет.

Исмаилов отметил, что как депутат райсобрания неоднократно направлял обращения в Минтранс Дагестана, "Дагестанавтодор" и республиканским властям с просьбой принять меры для предотвращения обвалов на опасном участке дороги. "Отвечают, что проект есть, в этом году якобы начнутся работы. Главный вопрос – пока дорогу не обезопасят, кто будет виноват в случае ЧП?" – сказал депутат.

Объехать данный участок невозможно: случись обвал, придется ждать

Камнепады на автодороге Карата – Ботлих происходят регулярно, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Ахвахского района Наби. "Это единственная автодорога в райцентр, село Карата. Маршрутки и весь транспорт, направляющийся в Махачкалу и равнинные районы, проезжает там. Объехать данный участок невозможно: случись обвал, придется ждать, пока его расчистят, что создает проблемы местным жителям", - рассказал он.

В селе Карата родился журналист, корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев, который был застрелен 9 июля 2013 года недалеко от своего дома в пригороде Махачкалы. Ахмеднабиев освещал острые темы, такие как нарушения прав человека в Дагестане, преступления силовиков и преследование верующих. Также он создавал фоторепортажи, посвященные родному Ахвахскому району. Один из таких фотоальбомов опубликован на "Кавказском узле".

В Дагестане несколько подобных опасных оползневых участков автодорог в ряде районов, и там ведется постоянный мониторинг, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минтранса республики.

"В случае неблагоприятных погодных условий, особенно дождей, которые вызывают переувлажнение грунтов и тем самым провоцируют повторные обвалы, оперативное проведение работ часто не представляется возможным. Капитальный ремонт – это непростой процесс, вначале нужно разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертизы. Что касается участка дороги Ботлих – Карата, то проект реконструкции готов, в этом году начнутся работы, по завершении которых опасность схода камней будет исключена", – рассказал он.

Уже получено положительное заключение госэкспертизы проекта, сообщил 16 мая в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор", подчеркнув, что реагирует на обращения жителей Ахвахского района в связи с состоянием участка автодороги республиканского значения Ботлих – Карата.

"В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по разгрузке оползневого склона с уположением и оборкой неустойчивых скальных массивов. Также предусмотрено устройство удерживающей верховой стенки и асфальтобетонного покрытия. Начало строительно-монтажных работ будет рассмотрено в приоритетном порядке в течении текущего года", - говорится в публикации.

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