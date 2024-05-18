Техника российских миротворцев на железнодорожной станции в Геранбое. Кадр из видео https://t.me/caspianlive/15029

18 мая 2024, 11:04

Часть российских миротворцев выведена из Карабаха

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Из бывшей зоны карабахского конфликта в Геранбой выведена часть российских миротворцев, далее по железной дороге она отправлена в Россию.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции могут быть скорректированы, отметили в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Из бывшей зоны карабахского конфликта выведена часть российских миротворцев. Колонна их военной техники была погружена на железнодорожные платформы на станции "Горан" недалеко от районного центра Геранбой, передал сегодня Turan.az.  

Ранее колонна миротворцев прибыла из Карабаха, отметил сегодня телеграм-канал "Caspian Live".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показана колонна военных машин, на которых установлены флаги России, машины движутся по трассе в сопровождении автомобилей полиции Азербайджана. Затем показаны железнодорожные платформы, на которые погружена военная техника.

Напомним, ранее российские политологи подчеркнули, что вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора. Они предположили, что вывод миротворцев может завершиться летом.

Бакинские аналитики заявили, что для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса.

Как располагались позиции миротворцев в регионе после карабахской войны 2020 года, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" "Карте размещения российских миротворцев".

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Примечание:

"Политологи объяснили тактику Пашиняна в отношениях с ОДКБ", "Бакинские аналитики сочли голословными выводы об угрозе вторжения Азербайджана в Армению", "Власти отчитались о ходе восстановления Лачина".

Автор: "Кавказский узел"

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