17 мая 2024, 18:07

Власти сообщили об убитом на Украине рядовом из Дагестана

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Гамид Гасанов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 888 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Марат Мамматов стал 887-м военным из Дагестана, убитым в зоне боевых действий на УКраине.

Рядовой Гамид Гасанов, уроженец села Хустиль, убит в зоне специальной военной операции, сообщила 16 мая в своем Telegram-канале администрация Табасаранского района, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 887 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов из Дагестана убиты на Украине", "Пять военных из Табасаранского района убиты на Украине, "Трое бойцов из Дагестана убиты в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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