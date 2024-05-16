16 мая 2024, 15:21

Военный из Дагестана убит на Украине

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Марат Мамматов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 887 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Магомедсаид Магомедов и Тэрлан Балабеков убиты на Украине, сообщили власти двух районов. Всего официально подтверждена смерть как минимум 886 участников военной операции из Дагестана.

Марат Мамматов убит в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Дахадаевского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества родным военного. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 887 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов из Дагестана убиты на Украине", "Пять военных из Табасаранского района убиты на Украине, "Трое бойцов из Дагестана убиты в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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