16 мая 2024, 06:55

Двое военных из Дагестана убиты в зоне СВО

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Магомедсаид Магомедов и Тэрлан Балабеков убиты на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 886 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 мая представители властей и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 884-х военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

На Украине убит Магомедсаид Магомедов. В школе села Хуна Лакского района в честь него открыта мемориальная доска, сообщила 7 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Лакского района.

В зоне военной операции на Украине убит уроженец села Марага Табасаранского района Тэрлан Балабеков. В Марагинской школе №1 в честь него открыта мемориальная доска, сообщил 9 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" директор школы Аликрам Гасанов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 886 военнослужащих из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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