15 мая 2024, 23:58

Два бойца из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Айтимеров и Ахмед Магомаев убиты в боях, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 883 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что к 15 мая власти официально сообщали о смерти как минимум 881 участника военной операции на Украине из Дагестана.

Офицера Магомед Айтимеров из села Гуни убит в военной операции на Украине, сообщил глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в своем Telegram-канале.

Администрация Унцукульского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски, сообщила что Ахмед Магомаев убит в военный операции на Украине. На фотографии мемориальной доски, приложенной к публикации в Telegram-канале районной администрации от 9 мая указано, Магомаев убит 10 ноября 2023 года

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 883 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пять бойцов из Дагестана убиты на Украине", "Пять военных из Табасаранского района убиты на Украине, "Трое бойцов из Дагестана убиты в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 мая 2024, 23:37

15 мая 2024, 22:39

  • Закупка иномарок подчеркнула особый статус чеченских подразделений

    Автоэксперты оценили стоимость закупленных для чеченских подразделений бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 79 по меньшей мере в 250 миллионов рублей. Стоимость автомобилей призвана подчеркнуть особый статус чеченских подразделений, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономист и кавказовед.

15 мая 2024, 21:41

15 мая 2024, 20:52

15 мая 2024, 20:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи