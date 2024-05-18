18 мая 2024, 15:49

Журналистка Манукян признана потерпевшей по делу о разгоне протестов в Ереване

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Следователи допросили в качестве потерпевшей журналистку Мэри Манукян, пострадавшую от действий силовиков при разгоне акции протеста в Ереване, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая журналистка 24news․am Мэри Манукян освещала акцию протеста в Ереване, и при разгоне протестующих полицейские толкнули ее, после чего она потеряла сознание. Силовики оказали женщине первую помощь, однако ее пришлось госпитализировать.

На акциях протеста против делимитации границы зафиксировано восемь случаев насилия в отношении журналистов, пять из них стали следствием превышения полномочий силовиками, заявили 13 мая армянские правозащитники.

Мэри Манукян признана потерпевшей по уголовному делу о злоупотреблении силовиками служебным положением в связи с инцидентом, произошедшим 13 мая, сообщил адвокат, член инициативы «Пять правозащитников» Рубен Меликян.

Он пояснил, что сегодня утром вместе с Манукян посетил Следственный комитет. "Были допрошены на месте, затем нас направили на судебно-медицинскую экспертизу и допросили в соответствии с порядком и правилами", - приводит его слова News.am.

Адвокат отметил, что, по его мнению, инцидент следует расследовать и по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности, пишет издание.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"12 человек задержаны на акциях протеста в Ереване", "Аналитики сочли рост протестного движения угрозой власти Пашиняна", "Противники делимитации границы перекрыли две трассы в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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