13 мая 2024, 21:28
Правозащитники осудили нападения на журналистов в Армении
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С начала акций протеста против делимитации границы в Тавуше зафиксировано восемь случаев нападения и насилия в отношении журналистов, пять из этих случаев были явным превышением полномочий силовиками, заявили армянские правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване противники делимитации границы продолжили акции неповиновения. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейские задержали 156 протестующих за неподчинение полицейским (статья 182 КоАП Армении), позднее они были освобождены.
10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян. Протестное движение противников Никола Пашиняна еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии сильного лидера оно способно привести к отставке премьера, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.
О насилии в отношении журналистов, освещающих акции протеста против делимитации в Тавуше, сообщил Комитет по защите свободы слова на своем официальном сайте.
"13 мая в ходе разгона акций протеста в Ереване полицейский спецназ воспрепятствовал деятельности оператора ABCmedia.am Мгера Давтяна и журналистки 24news․am Мери Манукян, которые освещали события. В частности, силовики толкнули Мери Давтян, после чего она потеряла сознание. Полицейские сами оказали первую помощь, однако ее пришлось госпитализировать", - сказано в сообщении, подписанном журналистскими и правозащитными организациями.
Согласно публикации, с начала акций протеста против делимитации границы в Тавуше зафиксировано восемь случаев нападения и насилия в отношении журналистов, пять из них стали следствием превышения служебных полномочий силовиками.
Авторы обращения осудили необоснованное применение силы в отношении журналистов и операторов. Они также обвинили полицию в нежелании расследовать случаи насилия в отношении журналистов. "Несмотря на требования провести служебные расследования и привлечение виновных в насилии в отношении журналистов к ответственности, полиция до сих пор не проинформировала об этом или о результатах расследования", - сказано в документе.
Правозащитные и журналистские организации потребовали от МВД Армении выступить с заявлением и предоставить сведения о случаях насилия над журналистами, обеспечить беспрепятственную работу журналистов и операторов, освещающих события и исключить насилие в отношении них.
Обращение подписали Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт всесторонней информации – Армения, Общественный журналистский клуб, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации "!Журналисты во имя будущего" и "Журналисты во имя прав человека".
Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".
23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.
О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"