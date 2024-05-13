Правозащитники осудили нападения на журналистов в Армении

13 мая 2024, 21:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала акций протеста против делимитации границы в Тавуше зафиксировано восемь случаев нападения и насилия в отношении журналистов, пять из этих случаев были явным превышением полномочий силовиками, заявили армянские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване противники делимитации границы продолжили акции неповиновения. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейские задержали 156 протестующих за неподчинение полицейским (статья 182 КоАП Армении), позднее они были освобождены.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян 1 . Протестное движение противников Никола Пашиняна еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии сильного лидера оно способно привести к отставке премьера, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

О насилии в отношении журналистов, освещающих акции протеста против делимитации в Тавуше, сообщил Комитет по защите свободы слова на своем официальном сайте.

"13 мая в ходе разгона акций протеста в Ереване полицейский спецназ воспрепятствовал деятельности оператора ABCmedia.am Мгера Давтяна и журналистки 24news․am Мери Манукян, которые освещали события. В частности, силовики толкнули Мери Давтян, после чего она потеряла сознание. Полицейские сами оказали первую помощь, однако ее пришлось госпитализировать", - сказано в сообщении, подписанном журналистскими и правозащитными организациями.

Согласно публикации, с начала акций протеста против делимитации границы в Тавуше зафиксировано восемь случаев нападения и насилия в отношении журналистов, пять из них стали следствием превышения служебных полномочий силовиками.

Авторы обращения осудили необоснованное применение силы в отношении журналистов и операторов. Они также обвинили полицию в нежелании расследовать случаи насилия в отношении журналистов. "Несмотря на требования провести служебные расследования и привлечение виновных в насилии в отношении журналистов к ответственности, полиция до сих пор не проинформировала об этом или о результатах расследования", - сказано в документе.

Правозащитные и журналистские организации потребовали от МВД Армении выступить с заявлением и предоставить сведения о случаях насилия над журналистами, обеспечить беспрепятственную работу журналистов и операторов, освещающих события и исключить насилие в отношении них.

Обращение подписали Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт всесторонней информации – Армения, Общественный журналистский клуб, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации "!Журналисты во имя будущего" и "Журналисты во имя прав человека".

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.