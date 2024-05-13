Освобождены задержанные на акции протеста в Ереване

13 мая 2024, 14:21

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Полицейские освободили 156 человек, задержанных в Ереване на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване противники делимитации границы продолжили акции неповиновения. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване задержан 151 участник акций за неподчинение полицейским (статья 182 КоАП Армении), сообщили в МВД.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Все задержанные на акции протеста в Ереване освобождены, сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. По его словам, задержано было 156 человек, пишет News.am.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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