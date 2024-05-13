Задержания в Ереване, стоп-кадр видео канала NEWS AM https://www.youtube.com/watch?v=eIA1DNJmEAo

13 мая 2024, 11:21

Число задержанных в Ереване демонстрантов возросло до 151

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В полицейские участки Еревана за неподчинение полиции сегодня доставлен 151 участник акций протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Ереване противники делимитации армяно-азербайджанской границы начали акции неповиновения. МВД Армении сообщило о задержании 134 человек.

Число доставленных в полицейские участки участников акций протеста в Ереване возросло до 151, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Армении.

"Задержанных доставили в полицейские участки за административное правонарушение по 182-й статье КоАП "Неподчинение законному требованию полиции". После составления протокола задержанных отпустят", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, акции протеста в Армении проходят с 19 апреля. Они начались после того, как Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Противники делимитации границы перекрыли трассу Спитак - Ереван", "Армянский оппозиционер задержан в России", "Более 40 активистов задержаны на акциях протеста в Ереване".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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