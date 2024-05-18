18 мая 2024, 10:09

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

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Мурад Исламов из Кайтагского района убит в зоне спецоперации на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 889 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 888 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В селе Янгикент Кайтагского района открыли мемориальную доску и назвали улицу в честь военнослужащего Мурада Исламова, погибшего в зоне СВО на Украине. На церемонии открытия приняли участие в том числе представители администрации района и военкомата, сообщило 12 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" издание "Мирмол".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 889 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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