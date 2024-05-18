4000 военных из регионов юга России признаны убитыми на Украине

18 мая 2024, 08:14

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С начала специальной военной операции на Украине убито не менее 1989 военных из СКФО и 2011 военных из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых в ходе спецоперации - в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", по данным на 11 мая официальные власти и силовики официально признали убитыми во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее более 3950 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых в спецоперации пришлось на Дагестан.

С начала специальной военной операции власти и силовики признали убитыми не менее 4000 военнослужащих из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В соответствии с официальным данным, на Украине убиты 1989 бойцов из СКФО. Больше всего убитых приходится на Дагестан – 888. Подтверждена гибель 282 бойцов из Северной Осетии, 368 военных из Ставропольского края, 190 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 167 погибших, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 144 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 126 из них, о гибели еще 18 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 58 – из Ингушетии и 59 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2011 военных из ЮФО. По сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине убиты 747 военных из Волгоградской области, 430 бойцов из Ростовской области, 382 военнослужащих из Краснодарского края, 317 силовиков из Астраханской области, 57 военных из Адыгеи и 78 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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