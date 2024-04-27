Приостановлено следствие по делу о нападении на учителей в школе Ростовской области

27 апреля 2024, 06:32

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Подросток, который ранил трех человек при попытке проникнуть с ножом в школу в хуторе Красный Десант, отправлен на лечение в московскую психиатрическую клинику. Следствие по делу приостановлено.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области подросток при попытке пройти с ножом в школу ранил несколько человек, которые его останавливали. По версии следствия, ученик хотел отомстить учителю за плохие оценки. Две учительницы и знакомый одной из них воспрепятствовали проникновению вооруженного подростка в школу. Один из раненных подростком взрослых попал в реанимацию. В отношении подростка заведено дело о попытке убийства.

Подростка, который в сентябре прошлого года ранил несколько человек в школе хутора Красный Десант, направлен на лечение в московскую психиатрическую клинику. Врачи диагностировали у него психическое расстройство, в момент нападения у него был рецидив. В медицинской карте школьника о состоянии его психического здоровья имеется соответствующая запись, сообщает 26 апреля 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, на лечении подросток пробудет до сентября 2024 года, затем он пройдет повторную медицинскую экспертизу. Следствие по уголовному делу пока приостановлено, пишет "Таганрогская правда".

Комментариев родителей или официальных представителей ребенка по поводу данных о его состоянии здоровья "Кавказский узел" пока не располагает.

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