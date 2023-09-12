12 сентября 2023, 03:48

Подросток обвинен в покушении на убийство после нападения в ростовской школе

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Девятиклассник, который пытался пройти с ножом в школу хутора Красный Десант, обвинен в покушении на убийство. По версии следствия, он хотел отомстить учителю за тройки. Один из мужчин, которые пытались задержать его, находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области подросток, вооруженный ножом, при попытке в школу ранил четырех человек.

В отношении девятиклассника, который был задержан при попытке пронести нож в школу, возбуждено уголовное дело по факту попытки покушения на убийство. По предварительным данным, ученик намеревался отомстить учителю обществознания за тройки, пишет 11 сентября "Коммерсант".

По данным издания, мальчик жил с бабушкой. Его отец - участник СВО, он недавно вернулся домой после ранения.

Уточнено, что при попытке остановить его юноша ранил троих взрослых, один из которые получил ножевое ранение в область спины и был госпитализирован. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи в Таганроге. В настоящее время он находится в реанимации после операции, его состояние оценивается как средней тяжести, пишет "Интерфакс".

Инцидент прокомментировал начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин. "Мы не понимаем пока, в каком он был состоянии, но состояние, с нашей точки зрения, было, кажется, болезненным каким-то", - приводит его слова 161.ru.

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Автор: "Кавказский узел"

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12 сентября 2023, 02:49

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